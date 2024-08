170 lub hnub qub tattoos (thiab lawv lub ntsiab lus): 19 hom

Cov hnub qub yog ntawm cov cim qub tshaj plaws ntawm ntau haiv neeg, kev ntseeg thiab kev ntseeg hauv peb lub ntiaj teb, ua cov duab no yog ib qho muaj zog tshaj hauv ntiaj teb. Cov ntsiab lus no tseem tuaj yeem yog tus kheej: piv txwv li, koj yuav xav tau lub hnub qub tattoo los cim lub hom phiaj tshwj xeeb uas koj tab tom sim ua lossis qee yam uas koj tau ua tiav.

Cov hnub qub feem ntau ua ke nrog lwm cov duab thiab cov cim txhawm rau txhim kho lub ntsiab lus ntawm ib tus neeg tattoo thiab tsim qhov nyuaj thiab nthuav tsim. Lub hnub qub tattoos kuj tseem tuaj yeem kos rau hauv cov style uas sawv cev rau kab lis kev cai tshwj xeeb los ntawm kev hais txog cov duab rau lub sijhawm tshwj xeeb, qhov chaw, lossis kab lis kev cai. Qhov twg lub hnub qub tattoo tsim koj xaiv, koj tuaj yeem ntseeg tau tias nws yuav tshwj xeeb thiab tshwj xeeb!

Keeb kwm ntawm lub hnub qub tattoos

Lub hnub qub tattoos muaj keeb kwm qub thiab nthuav dav uas nthuav dav thoob plaws ntau haiv neeg thiab eras. Hauv cov kab lis kev cai sib txawv, lub hnub qub tau cim cov ntsiab lus sib txawv xws li kev taw qhia, kev tiv thaiv, kev pom ntawm sab ntsuj plig, kev txawj ntse thiab txawm tias muaj hmoo. Nov yog qee qhov nthuav tseeb txog keeb kwm ntawm lub hnub qub tattoos:

Ancient Egypt: Lub hnub qub yog ib lub cim ntawm divinity thiab sab ntsuj plig enlightenment. Cov neeg Iyiv siv lub hnub qub ua lub cim ntawm kev tiv thaiv kev phem thiab kev nco txog txoj kev ntawm sab ntsuj plig. Ancient Greeks thiab Romans: Lub hnub qub tau txuam nrog vajtswv thiab tus phab ej. Piv txwv li, lub hnub qub tsib-taw tes, los yog pentagram, yog lub cim ntawm tus vajtswv poj niam Athena. Tuam Tshoj: Hauv Suav kab lis kev cai, lub hnub qub tau txuam nrog txoj hmoo thiab koob hmoov. Lub hnub qub tattoos tau nrov ntawm cov neeg uas ntseeg hauv astrology. Lub hnub qub tattoos nyob rau hauv niaj hnub kab lis kev cai: Nrog rau qhov tshwm sim ntawm tattoos nyob rau hauv Western kab lis kev cai, lub hnub qub tau los ua ib tug nrov motif. Nws feem ntau cuam tshuam nrog kev npau suav, kev cia siab thiab kev ntshaw. Xws li tattoos tuaj yeem muaj qhov sib txawv thiab lub ntsiab lus nyob ntawm tus qauv tsim thiab cov ntsiab lus.

Lub hnub qub tattoos tuaj yeem ua tau ntau yam, los ntawm qhov yooj yim thiab minimalistic mus rau complex thiab muaj yeeb yuj. Lawv tuaj yeem muaj lub ntsiab lus sib txawv rau cov neeg sib txawv, xav txog lawv txoj kev ntseeg, kev npau suav thiab txoj kev ua neej.

Lub ntsiab lus ntawm lub hnub qub tattoo

Feem ntau, feem ntau ntawm lub hnub qub nrov tsim yuav muaj cov ntsiab lus hauv qab no:

Muaj siab

Kev Ua tiav

Hmoov zoo

Tshaj plaws

Uniqueness

Hu

Tshuav nyiaj

Neej Neeg

Ciaj sia mob cancer mis

Tus tswv cuab ntawm Navy lossis Coast Guard

Neeg nyiam video game

Kev hloov kev ntseeg / kev ntseeg

Variations ntawm lub hnub qub kos duab

1. Lub hnub qub me me tattoo

Lub hnub qub me me tattoo tuaj yeem ua rau muaj kev nkag siab zoo - tom qab tag nrho, lub hnub qub yog ib lub cim tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev coj noj coj ua thiab kev ntseeg hauv ntiaj teb! Ntxiv cov txiaj ntsig ci ntsa iab tuaj yeem qhia koj tus yam ntxwv zoo nkauj lossis qhia tias koj tau ua qee yam tseem ceeb lossis muaj txiaj ntsig hauv koj lub neej.

2. Tattoo ntawm lub hnub qub tua lossis comet.

Cov hnub qub poob los yog lub hnub qub, kom muab tso rau qhov yog, feem ntau yog cov cim ntawm kev muaj hmoo. Qhov no yog vim li cas lub hnub qub tattoo tsim tuaj yeem yog lub cim ntawm koj hmoov zoo.

3. Tattoo Philippine hnub thiab hnub qub (peb lub hnub qub thiab ib lub hnub).

Cov duab no, uas tshwm ntawm tus chij ntawm Philippines, yog lub tattoo nrov nrog cov neeg Filipino qhovntsej thiaj tsis mob ... Hauv daim duab no, lub hnub muaj yim lub duab ci, txhua tus sawv cev rau ib lub xeev hauv tebchaws Philippines, thiab txhua lub hnub qub uas sawv cev rau ib ntawm peb pawg neeg loj hauv tebchaws Philippines.

4. Tattoo nyob rau hauv daim ntawv ntawm lub hnub qub Celtic.

Zoo li pab pawg hnub qub tattoos, Celtic lub hnub qub tattoos yog sib xyaw ntawm ob lub ntsiab lus qub qub - hnub qub thiab Celtic style - hauv ib qho kev tsim loj. Nrog Celtic-kev tshoov siab lub hnub qub tattoo, koj tuaj yeem sawv cev rau koj cov cuab yeej cuab tam lossis hais txog lub ntsiab lus ntawm kev sib cuam tshuam thiab kev tsis sib haum nrog tshwj xeeb Celtic-tshoov siab.

5. Liab thiab dub starfish tattoo.

Ib qho ntawm feem ntau xim hnub qub tattoos yog ib qho nrog liab thiab dub lub hnub qub , uas yog nrov heev nrog US Navy thiab Coast Guard. Qhov kev tsim lub hnub qub tshwj xeeb no suav nrog tsib lub ntsej muag lub hnub qub zoo li tus chij Asmeskas nrog cov xim dub thiab liab sib piv sib piv pom nyob hauv kab ntawv nautical. Lub hnub qub tattoo no tseem yog lub cim rov qab los tsev ntawm tus neeg tsav nkoj uas ploj lawm.

6. Tattoo lub hnub qub liab.

Lub hnub qub liab liab tattoo feem ntau ua piv txwv rau ib tus neeg tawm tsam nrog mob qog noj ntshav thiab yog qhov kev xaiv zoo rau kev siv kab xev liab liab ib txwm muaj. Tau kawg, thaum hloov nrog cov xim dub, hauv cov qauv ntawm cov hnub qub tattoo, lub hnub qub liab yuav luag dhau los ua "punk rock" lossis "lwm txoj" lub cim ntawm kev sib ntaus sib tua nrog mob qog noj ntshav, muab lub hnub qub tattoo rau qhov sib txawv. tsim.

7. Tattoo nrog lub hnub qub liab.

Lub hnub qub liab liab tattoo yog ib txoj hauv kev los sawv cev rau koj tus kheej los ntawm cov xim thiab lub ntuj lub cim ntawm lub hnub qub. Ntshav yog kev sib xyaw ua ke ntawm lub zog hnyav ntawm liab thiab kev nyob ntsiag to ntawm xiav; Yog li, ntshav liab sawv cev qhov sib npaug ntawm cov ntsiab lus thiab kev xav. Qhov no yuav tsis yog lub xeev ntuj ntawm tib neeg feem ntau, tab sis lub hnub qub feem ntau yog tus neeg lub siab nyiam thiab kev cia siab. Qhov no yog vim li cas kev sib koom ua piv txwv ntawm kev sib npaug ntawm cov ntshav thiab lub ntuj xav tau ntawm lub hnub qub ua rau qhov kev tsim qauv no zoo meej tattoo rau cov uas tab tom nrhiav kev thaj yeeb ntawm lub siab thiab sib npaug.

8. Tattoo hnub qub thiab zebra.

Hauv kev cim tsiaj, zebra suav nrog kev sib luag, tus kheej thiab kev ywj pheej. Nws qhov nti tso cai rau nws nkaum hauv cov nyom siab ntawm African tiaj tiaj, zais los ntawm cov tsiaj txhu thiab muab kev tiv thaiv rau tsiaj. Cov uas cia siab tias yuav ua ke lub cim tseem ceeb ntawm tus tsiaj no nrog rau lub cim muaj zog sib npaug ntawm lub hnub qub tuaj yeem ua qhov no ntau txoj hauv kev.

9. Npauj npaim thiab lub hnub qub tattoo

Npauj npaim feem ntau pom ua cim ntawm kev yug dua tshiab; yog li ntawd, kev sib koom ua ke ntawm cov kab sib txawv nrog cov hnub qub tuaj yeem tsim cov duab tshwj xeeb uas yuav ua piv txwv txog kev rov yug dua tshiab thiab ua raws qee lub hom phiaj sawv cev los ntawm cov hnub qub.

10. Tattoos ntawm cov hnub qub thiab huab.

Huab ua piv txwv txog yam sib txawv. в txawv kab lis kev cai thiab kev ntseeg. Piv txwv li, hauv Greek thiab Roman mythology, huab yog lub tsev ntawm vaj tswv, thiab ntau tus neeg niaj hnub no ntseeg tias huab ua piv txwv tsis ua tiav lossis yuav muaj kev phom sij. Txawm li cas los xij, nyob ntawm qhov koj xav kom huab sawv cev, koj lub hnub qub thiab huab tattoos yuav muaj ib qho ntawm ntau lub ntsiab lus sib txawv. Piv txwv li, daim duab qhia pom hnub qub nyob saum ntuj uas muaj cua daj cua dub yuav qhia tias koj tau dhau lub sijhawm nyuaj los ua kom tiav koj lub hom phiaj. Lwm qhov kev tsim qauv, uas muaj cov hnub qub ci daj nyob hauv thaj tsam ntawm cov huab dawb, yuav txhais tau tias cov uas koj tau poob yog nyob hauv lub ntiaj teb zoo dua.

11. Tattoo paj thiab hnub qub.

Paj tuaj yeem ua piv txwv txog kev loj hlob thiab kev loj hlob; yog vim li cas suav nrog cov duab no rau hauv lub hnub qub tattoo tsim yog ib txoj hauv kev zoo ntxiv rau qib qib ntsiab lus. Cov hnub qub feem ntau siv los sawv cev rau lub hom phiaj thiab kev cia siab, yog li ua ke ob qho tuaj yeem cuam tshuam txog kev loj hlob ntawm tus kheej uas koj tau ua tiav ntawm koj lub hom phiaj. Piv txwv li, Lilies sawv cev rau kev muaj menyuam hauv ancient Greek thiab Egyptian kab lis kev cai ; Qhov no yog vim li cas daim duab ntawm paj thiab lub hnub qub tuaj yeem sawv cev rau poj niam thiab nws tus menyuam.

12. Pob txha taub hau thiab lub hnub qub tattoo

Qhov tattoo no tuaj yeem ua piv txwv txog kev kov yeej kev tuag lossis kov yeej kev raug mob, raws li pob txha taub hau feem ntau ua piv txwv txog kev tuag thiab lub hnub qub ua piv txwv txog kev ua tiav ntawm txoj haujlwm nyuaj. Lwm qhov kev kos duab tuaj yeem qhia tus chij pirate nto npe, piav qhia txog pob txha taub hau ntawm lub hnub qub nyob rau hauv cov style nautical: nws tuaj yeem nthuav tawm ob npaug ntawm cov rog uas tswj hwm peb lub neej: kev xav tau kev ywj pheej lossis ua tiav ntawm qhov peb xav tau.

13. Fairy thiab lub hnub qub tattoo

Lub hnub qub tattoo no tuaj yeem yog poj niam zoo nkauj thiab feem ntau qhia tus neeg hnav lub tswv yim lossis xav tau qhov kev muaj tiag. Lub peev xwm zoo nkauj thiab lub hnub qub kos duab tuaj yeem sawv cev rau tus poj niam zaum ntawm lub hli hli nrog lub hnub qub ci nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm nws: qhov tseeb tias tus poj niam xav tau qee yam ntxiv tuaj yeem pom ntawm nws lub ntsej muag qis, thiab cov hnub qub yuav piv nws txoj kev npau suav yav tom ntej . Lwm qhov kev tsim duab tattoo zoo tshaj yog tus vaj tswv ya ntawm cov hnub qub los qhia tias koj ntseeg koj tus kheej thiab hauv koj txoj kev vam meej rau koj lub hom phiaj.

14. Tattoo lub plawv thiab lub hnub qub

Lub plawv thiab lub hnub qub tattoo yog qhov tshwj xeeb tshaj yog kev lom zem, zoo thiab zoo siab rau lub ntiaj teb: lub neej zoo nkauj thiab koj pom qhov zoo tshaj plaws hauv tib neeg thiab tib neeg!

15. Tattoo nrog lub hnub qub thiab lisa.

Ntxiv cov hnub qub rau cov txiv hmab txiv ntoo tattoo tuaj yeem ntxiv lub ntsiab lus thiab pom kev txaus siab rau nws. Muaj ntau txoj hauv kev ntxiv cov hnub qub rau tsob ntoo tsim tsim; piv txwv li, hloov ntawm nplooj lossis paj, koj tuaj yeem tso hnub qub rau ntawm tsob ntoo: qhov no tuaj yeem qhia txog lub hom phiaj uas koj tau ua tiav. Qhov tattoo no tuaj yeem hloov kho ntau xyoo los xav txog txhua yam ntawm koj kev nce qib!

16. Tattoo hnub qub thiab tsuav.

Tsuav tuaj yeem ua piv txwv txog kev twv, kev pheej hmoo thiab kev muaj hmoo. ... Ib qho tsaj tattoo nyob ib sab ntawm lub hnub qub tuaj yeem yog tus qauv tsim hauv kev coj noj coj ua hauv hiav txwv: ntau tus neeg tsav nkoj, tub rog thiab tub ceev xwm tub rog tau ua si tsuav thiab lwm yam kev twv txiaj ua si mus thaum lub sijhawm ntev ntawm kev taug kev.

17. Hla thiab lub hnub qub tattoo

Tau txais tus ntoo khaub lig thiab lub hnub qub tattoo tuaj yeem yog txoj hauv kev zoo kom nco txog tus neeg koj hlub uas koj tau ploj thiab qhia koj txoj kev ntseeg tias muaj ib hnub koj yuav rov los koom ua ke (zoo li cov duab Christian ntawm tus ntoo khaub lig). Ib txoj hauv kev los kho tus kheej lub ntsej muag no yog ntxiv txhua tus neeg lub npe lossis hnub yug hauv lossis nyob ib puag ncig lub hnub qub, lossis tso cov lus zoo li "So in Peace" sau hauv qab tus ntoo khaub lig.

18. Tattoo Hnub Qub ntawm David

Lub Hnub Qub ntawm David - lub cim tseem ceeb ntawm Judaism. Hauv Nazi Lub Tebchaws Yelemees, cov neeg Yudais yuav tsum tau hnav lub cim no xaws rau lawv cov khaub ncaws kom lawv tuaj yeem txheeb xyuas txhua lub sijhawm. Nov yog lub tattoo zoo tshaj plaws rau txhua tus neeg tab tom nrhiav los qhia txog lawv txoj kev ntseeg Yudais. Nws tuaj yeem ua tus kheej yooj yim los qhia txog koj tus kheej txoj kev ntseeg thiab cov ntsiab lus ntawm koj txoj kev ntseeg. Piv txwv li, Lub Hnub Qub tshwj xeeb ntawm David tattoo tsim qauv tuaj yeem yog ntawv Hebrew lossis lo lus luv hauv lub hnub qub. Nws tuaj yeem yog lo lus lossis lub tswv yim uas tseem ceeb rau koj, lossis qhov pib ntawm ib tus neeg koj tau poob.

19. Tattoo Flaming Star

Hluav taws tuaj yeem qhia kev ua phem, npau taws, xav tau, hloov pauv thiab hloov pauv, nrog rau koj lub siab xav ua kom tiav koj lub hom phiaj ntawm tus nqi. Kev sib xyaw ntawm cov hnub qub thiab nplaim taws hauv kev tsim duab tattoo tuaj yeem ua pov thawj tias koj tau ua tiav koj tus kheej txoj kev vam meej lossis koj tau dhau los ntawm lub nplaim taws ntawm lub neej thiab tseem muaj zog dua li ua ntej.