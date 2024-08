29 barcode tattoos (thiab lawv txhais li cas)

Tus lej barcode yog lub kaw lus tswj hwm los ntawm lub tshuab ntsuas qhov muag muaj peev xwm nyeem kab ntawv kab ntsug ntawm daim ntawv lo. Lub kaw lus tau siv thawj zaug hauv xyoo 1950 thiab tau tsim nrog lub hom phiaj ntawm kev nce kev ua haujlwm tau zoo.

Lub ntsiab lus ntawm tattoo barcode

Ob peb xyoos dhau los, kev kos duab barcode tau dhau los ua neeg nyiam. Coob leej tau raug ntxias los ntawm qhov kev quav yeeb quav tshuaj. Thaum xub thawj nws yog lub cim ntawm tus kheej, tab sis rau ntau tus nws kuj yog ib qho kev tawm tsam tawm tsam kev siv tus neeg siv khoom, kev thuam thuam ntawm cov neeg siv khoom hauv zej zog uas peb nyob, peb nyob qhov twg, txhua yam khoom lag luam thiab txhua yam muaj tus nqi. Lwm tus tsuas yog ntseeg tias qhov no yog kev tawm tsam thiab kev tsis raug cai tawm tsam zej zog uas peb nyob tam sim no.

Hauv 2000 qhov kev ua yeeb yaj kiab "Dark Angel," tsim los ntawm James Cameron, tus neeg ua yeeb yam tau txais daim npav barcode nyob tom qab ntawm nws lub taub hau vim tias nws yog "khoom" tsim los ua tub rog. Thaum lub sijhawm, qhov no tau pab txhawb kev loj hlob ntawm hom tattoo no.

Lub cim hauv nqe lus nug yog yooj yim heev. Nws yog kab lus ntawm kab ntsug kab sib txawv ntawm qhov sib txawv thiab qhov deb. Muaj cov lej thiab / lossis ntawv hauv qab. Feem ntau peb siv qhov chaw no los tso cov khoom uas sawv cev rau qee yam tseem ceeb hauv lub neej ntawm tus neeg tattoo.

Kev hloov pauv thev naus laus zis

Niaj hnub no, thaum cov duab kos duab barcode tseem xav tau, QR code tattoos yog qhov nrov tshaj plaws. Nws yog txoj hauv kev tshiab ntawm kev kaw lossis txheeb xyuas cov khoom nrog daim ntawv thov tshwj xeeb ntawm cov khoom siv mobile.

Nrov ntawm barcode tattoos

Barcode tattoos yog hom tshwj xeeb thiab nrov heev ntawm tattoo uas tau ntes cov kev xav ntawm tib neeg nyob rau xyoo tas los no. Qhov style ntawm tattoo no muaj lub ntsiab lus thiab muaj peev xwm txhais tau sib txawv nyob ntawm cov ntsiab lus thiab tus kheej nyiam ntawm tus neeg hnav. Nov yog qee qhov laj thawj vim li cas barcode tattoos tau dhau los ua neeg nyiam:

Uniqueness thiab style: Barcode tattoos yog ib qho qauv zoo nkauj thiab niaj hnub tsim uas tuaj yeem tsim tshwj xeeb rau txhua tus neeg. Hom tattoo no tuaj yeem ua tau ntau yam sib txawv thiab txawv, ua rau nws nrov ntawm cov neeg nyiam tattoo. Symbolism thiab lub ntsiab lus: Barcodes feem ntau cuam tshuam nrog cov neeg siv khoom noj khoom haus thiab kev tsim khoom loj, uas tuaj yeem cuam tshuam txog kev thuam ntawm cov neeg siv khoom noj lossis ua lub cim ntawm tus kheej hauv zej zog. Qhov no tuaj yeem yog ib txoj hauv kev los qhia koj qhov tshwj xeeb thiab kev ywj pheej. Cov dab neeg ntawm tus kheej thiab memorials: Rau qee tus neeg, lub barcode tattoo tuaj yeem yog txoj hauv kev los ua kev nco txog hnub tseem ceeb, npe lossis cov xwm txheej hauv lawv lub neej los ntawm kev koom nrog lawv nrog cov neeg siv khoom. Qhov no tuaj yeem yog ib txoj hauv kev los hwm lub cim xeeb ntawm ib tus neeg lossis cov xwm txheej. Kev lom zem thiab lom zem: Qee tus neeg xaiv lub barcode tattoo ua ib txoj hauv kev los qhia txog lawv qhov originality thiab kev nkag siab ntawm kev lom zem. Qhov style ntawm tattoo no tuaj yeem yog qhov paub daws teeb meem thiab tsis meej, uas nyiam nyiam thiab tsim kev txaus siab. Technical version: Barcode tattoos xav tau kev ua haujlwm zoo heev thiab kev ua haujlwm zoo los tsim kom muaj txiaj ntsig zoo. Qhov no tuaj yeem yog qhov kev sib tw rau cov kws kos duab tattoo thiab ntxim nyiam rau cov neeg uas muaj nuj nqis rau kev ua haujlwm zoo nkauj thiab kev tshaj lij.

Barcode tattoos tuaj yeem muaj ntau lub ntsiab lus thiab kev txhais lus rau cov neeg sib txawv thiab txuas ntxiv mus rau qhov muaj koob meej vim lawv qhov tshwj xeeb thiab cov cim tseem ceeb.

Cov tswv yim Tattoo

Cov tattoos no yooj yim: tsuas yog kos kab huv, feem ntau yog xim dub, los tsim lawv. Txawm li cas los xij, qee tus neeg yuav ntxiv qee qhov nthuav dav, xws li xim me me lossis cov duab me me (hnub qub, lub siab ...), txawm tias tsis zoo, hauv tus lej nws tus kheej. Nws tsis tas yuav tsum muaj txheej txheem zoo los ua kom tau cov qauv no - tab sis nws yog ib qho tseem ceeb uas cov kab tsis nyob ze ua ke, vim tias dhau sijhawm, lub tattoo tuaj yeem plam nws cov qauv qub.

Thaum nws los txog rau feem ntau siv lub cev, nws yuav tsum tsis muaj qhov xav tsis thoob tias lub nraub qaum yog qhov nrov tshaj plaws, tab sis lub dab teg tseem xav tau ntau.